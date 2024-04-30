可加不減 最低工資掛鈎通脹 難解基層開支漲

傳扑槌一年一檢 仍落後物價壓力添 消息指，最低工資檢討機制有望由「兩年一檢」加密至「一年一檢」，並引入「可加不減」機制，升幅將與本港經濟及通脹情況掛鈎。消息又透露按機制計算，今年最低工資將加1.8元，至41.8元。社會學者指更頻密檢討，有助令最低工資水平貼合實際環境，但稱新水平仍未能足夠予基層家庭過活。議員則倡留有空間予港府按整體社會環境調整最低工資水平。

本港去年約17,700人正賺取現時時薪40元的最低工資水平，勞工界過去一直批評機制每兩年檢討調整一次過慢。港府最終在2022年提出檢討機制，最低工資委員會及後在去年10月完成檢討，亦已向港府提交建議及報告，當局承諾半年內作出回應，即最遲今個月內要公布。

據悉委員會建議，除了將現行檢討機制由兩年一檢，加密至一年一檢外，又會引入新的方程式。計算方法是將去年本地生產總值（GDP）變動，減去過去10年的GDP平均變動，再將得出的數字再乘0.2，數字以1%封頂，令基層能一同分享經濟成果；之後再加上去年甲類消費物價指數變動以反映通脹，得出最低工資上調幅度。不過，方程式是「可加不減」，若結果是負數，亦不會減最低工資水平，只會凍結。

倘落實 最低時薪將增至$41.8 消息指根據新的方程式計算，今次最低工資可以由40元增至41.8元，但方程式主要目的令最低工資委員會聚焦及有效討論，以落實一年一檢，最終調整仍要由行會通過。

香港城市大學社會及行為科學系助理教授陳紹銘認為，「一年一檢」雖能令工資水平更緊貼經濟及通脹情況，但調整後的41.8元時薪水平仍不足以支付一般家庭的日常開支，尤其經濟環境差下，租金未見大減，食品價格則愈來愈貴，促當局考慮調升工資水平至55元，令勞工得到的薪金足以應付生活基本需要。

議員倡留空間按環境調整 議員顏汶羽則指，引入方程式有助以客觀數據代替勞資每年的爭拗，亦能加快最低工資水平回應勞工市場的反應。不過，他指出方程式應與基層勞工關係性較強的「最低薪行業僱員每小時工資第10個百分位」數據掛鈎，針對性保障低收入僱員。顏又認為制度應預留空間予港府視乎經濟情況調最低工資水平。

法定最低工資於2011年實施，當時時薪為28元，由最低工資委員會每兩年一檢，先後4次上調，但於2021年首次凍結，最低工資一直維持於時薪37.5元水平。

至前年展開新一輪最低工資水平檢討，委員會終達成共識，並向政府提交建議，將最低工資上調2.5元至每小時40元，去年5月1日起生效，升幅為6.7%，是事隔4年再次調整。