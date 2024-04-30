新登記保護兒童個案 去年1457宗近6載新高

【本報訊】虐兒問題愈趨嚴重，但時至今日仍沒有專門的防止虐待兒童的法例，亦沒有《兒童法》。據立法會特別財委會文件顯示，去年有1,457宗新登記保護兒童個案，較前年1,439宗多18宗，升幅約1.3%，創近6年新高，然而虐兒罪行的刑罰卻多年未見修訂，仍然維持最高刑期10年，縱使有強烈聲音要求政府提高刑罰，但未見有任何進展。

文件指在去年新登記的個案中，有880名女童及577名男童。其中涉身體傷害／虐待的個案最多，有602宗，較前年減少50宗； 其次是涉性侵犯的個案，有509宗，較前年增加66宗；第3多是涉疏忽照顧的個案，有310宗。文件另提及傷害兒童的人屬於兒童的照顧者、學校老師、職員、學校宿舍職員、補習老師、教練或宗教人士等升幅最大，涉及案件的人由前年的114人增至去年的134人。

違保護兒童例 在港毋須負刑責 香港保護兒童法例被批非常落後，多年來有不同團體倡議政府改革法例，檢視現行條例的不足，在2018年發生陳瑞臨被虐致死慘劇後，甚至有倡議者認為香港法例嚴重落後於其他發展國家達百年之多。以英國作例，英國曾因出現一些嚴重虐待個案，加上機構介入未能成功保護受虐孩子，所以觸發對英國法例的全面檢討，成立《兒童法》，將過往其他法例中已有的關於保護兒童的內容，集中放在專門的兒童法下面，更能反映時代需要的做法。台灣早已針對16歲以下幼童訂立凌虐幼童罪，2018年初更加重凌虐幼童致重傷者，判處5年至12年有期徒刑，凌虐幼童致死刑責，更加重至無期徒刑或10年以上有期徒刑。

反觀，現時香港主要靠《保護兒童及少年條例》及《侵害人身罪條例》兩項條例，但前者不是刑事法例，違反的人不需要負刑事責任。而根據侵害人身罪條例》第27條的「對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪」，循簡易程序定罪後（裁判法院）可處監禁3年；循公訴程序定罪後，可處監禁10年。