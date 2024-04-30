虐兒舉報放寬 開免責逃生門

嚴重個案囚3個月封頂 被批罰則過輕 虐兒慘劇屢揭不止，為及早發現並遏止問題，政府去年7月向立法會提交《強制舉報虐待兒童條例草案》，規定25類專業人員需舉報嚴重虐兒個案，違者可被判監。專業界別憂慮誤墮法網，早前多名議員不滿草案的罰則太重，更揚言要提出修訂，政府昨表明會提出3項修訂，包括列明何者為嚴重傷害、新增免責條款等。雖然政府提出修訂，但仍有個別議員質疑嚴重個案最高罰則為囚3個月及罰款5萬元的罰則過低，新增免責條款如開逃生門，促把嚴重個案知情不報的最高罰則增至一年，否則將反對草案。

強制舉報虐待兒童條例草案規定社工、醫生、教師等25類專業人員須舉報嚴重虐兒個案，建議最高罰則為監禁3個月及罰款5萬元，惟早前有議員認為刑罰過重，與政府就罰則持續拗數。

釐清刑責 准「合理辯解」 立法會審議相關草案的委員會昨召開會議，勞工及福利局副局長指政府會提出3項修訂，以加強免責辯解和免責豁免，當中包括釐清刑事責任，會在條例草案新增附表，列明何者為嚴重傷害，即是指會導致兒童的生命或安全受到威脅的傷害，或精神健康或發展受到危害，而不僅僅是短暫的瘀傷、痛楚、不開心等，以取代原本的概括性條文，又會新增免責辯護條款，容許專業人員以合理辯解的情況下不被檢控，同時確保提出檢控時需要證明有關專業人員確實有產生懷疑。勞工及福利局副局長何啟明重申，只會在情節惡劣的個案下，才會面對監禁的刑責，強調做法並不會減少對兒童的保護。

何啟明又指留意到早前有議員建議剔除監禁的刑罰，期望完成政府修正案審議後，議員才考慮是否需要提出修正案，又稱強制舉報指南原定在今個月完成，惟因需時討論，期望可以下次會議向委員會提交初稿。

當局指長期傷害始檢控 早前曾要求政府剔除監禁刑罰，否則揚言將考慮提出修正案的社福界議員狄志遠歡迎政府提出修訂，相信修訂不代表政府「手軟」，但指關心在法例通過後舉報數字會大增政府將如何提出支援服務。何啟明強調政府只會就嚴重個案控告專業人士，非一般「藤條痕」，需要長期傷害，才需要檢控。

身兼社工的議員林素蔚認為監禁3個月的刑罰合理，相信刑罰不會「嚇窒」專業人士，因為能夠從事與兒童相關工作的人士，應有意識去保護兒童，但她又關注政府會如何保障舉報人的福祉。對於有人擔心會有濫報的情況出現，她指「濫報好過漏報」。何回應指法例已列明不會公開舉報者的身份。

議員倡引入兩級制處罰 縱使政府就草案提出修訂，但有議員對政府的做法仍感不滿。作為非委員的議員田北辰質疑罰則過低，憂慮日後法庭判罰會過輕引起社會批評，屆時政府又會再考慮修例，不滿政府在嚴重的情況下，對知情不報人士最高罰則仍保留在3個月，不改成一年，揚言若當局不作修改他將會反對草案。

另一議員黎棟國建議政府考慮引入兩級制罰則，以罰款處理較輕微個案，若屬嚴重個案則以可判監或罰款。何啟明回應稱會認真考慮。

童樂居被揭發虐兒事件，多名涉事職員被控。 立法會正審議相關草案。 政府就強制舉報虐兒條例罪提出3項修訂 包括醫生在內多個專業人員均需強制舉報嚴重虐兒個案。