撥亂反正：政校聯手 打壓自由

以巴戰事引發嚴重人道主義危機，多間美國大學過去數月都有學生（當中也包括一些校外人士）示威以至紮營抗議，反對美國政府支持以軍屠殺巴勒斯坦平民。初時有一些支持以方的示威者打對台，但人數與聲勢明顯不及對方。有猶太裔學生聲稱受到歧視及人身安全受威脅。有學校因示威活動而暫停實體課堂或改為混合方式授課。

事件令人想起香港黑暴時期，多間大學的校園被示威者佔領、破壞而被迫長時間停課，有內地學生遭辱罵以至毆打。兩者的最大分別是，本港部分大學的管理層若非怯於黑暴勢力，就是本身也是反動「黃師」，對相關違法暴力行為視而不見，甚至縱容支持，聲言為了維護言論、學術自由和大學自主而拒絕報警處理，甚至執法人員來到校門亦諸多阻撓，不讓對方進入校園執法平亂。

美國的情況剛好相反，多間大學近日紛紛主動請求當地政府，派出警員進入校園協助校方清場，並因而爆發多場衝突，有學生受傷和被捕。支持巴人組織批評警方和大學打壓言論自由，政府與校方則指稱有關示威活動有反猶太成分，部分大學更威脅對參與學生作出紀律處分。

反對屠殺巴人與反猶太完全是兩碼子事，相關大學高層和政府高官沒理由分不清，歸根究柢都是錢作怪。美國的猶太人不但很有錢，而且很重視教育與科研，是多間美國知名大學的重要捐款來源。早前賓夕凡尼亞及哈佛大學的校長，先後被指打擊校內的反猶太言行不力而辭職，主要就是受到猶太金主的壓力。猶太人也是許多美國政客的選舉經費主要支持者，隨着以軍準備對加薩展開新一輪攻勢，預計又會造成大量平民死傷，因而促成這一波政校聯手，打壓自由的行動。