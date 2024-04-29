自成一家：人權捍衞國踐踏人權

一輛失控的電車突然朝向這邊駛來，很快就會輾壓到5名鐵路工人。幸運的是，你可以扳動拉桿，讓電車開到另一條軌道上，但那條軌道有一名鐵路工人會被輾死。在這種情景之下，你會不會拉上拉桿？

從功利主義的角度來看，你毫無疑問應該犧牲一個人以拯救5個人。不過你這個行徑會立即遭到功利主義的批判者──義務論粉絲譴責，認為你要為另一條軌道上一個人無辜的死亡負上責任。相對於功利主義，義務論堅信即便該行為能為大多數人帶來效益，可是若違背了道德上我們有義務要遵守的原則，例如不可殺人，它仍然是錯誤的。這就是倫理學領域著名的思想實驗之一：電車難題。

英國議會上周不顧國內外強烈反對，通過一項將非法移民強行移送至東非國家盧旺達的法案，宛如「電車難題」翻版。近年歐美國家湧入大批非法移民，令它們大為頭痛，試圖將移民遣送他國。英國政府這項盧旺達計劃，雖然會犧牲冒險渡海來到英國的非法移民，卻能有效阻嚇更多企圖非法闖入者，對英國有利。這就是功利主義典型的思維。所以縱使英國是《歐洲人權公約》簽署國，歐洲法院早年禁止英國這麼做，但英國政府仍然堅持去做。

在國際政治舞台，各國都會優先考慮本國利益，有關做法本來無可厚非。但是英國一向以人權捍衞者自居，這次竟然不顧道德，甚至是踐踏人權，將尋求庇護的弱勢群體外包至海外了事，充分凸顯其偽善本色。近年大量香港人移居英國，但還要等候5年才能正式成為英國人，如果英國不批准他們的申請，他們就有可能成為非法移民，盧旺達計劃已反映英國政府欠缺道義，這些人現在應該很憂慮屆時會不會被移送去盧旺達。