冰鑑春秋：是沒得做還是不願做

近日媒體一篇聳動的文章《台大理工碩士 畢業快一年還沒有工作 一票苦主：已躺平》，在台灣網絡引發討論，文中敍述一位台大電機工程學研究所碩士生，畢業快一年遍投履歷，但絕大多數都沒有下文，來反映目前台灣科技業正面臨寒冬。

然而仔細看便可發現，他投履歷到各大軟件、博弈、新創等領域，甚至一、二、三線的科技公司也投了，但真是完全沒有人要用他嗎？其實不是，他自己就說有一家純軟件公司願意用年薪105萬元（新台幣‧下同）錄取他，只是他給自己定的目標是首年年薪必須要150萬元，所以不願屈就，還感嘆：「晚出生個1、2年，景氣竟差成這樣。」

台灣科技業目前狀況確實不若以往，不僅人力需求大減，開出的價碼也不如過去。然而每個行業都會有高低循環，至少相比台灣的傳統產業，科技業的薪資待遇與前景仍令人稱羨。只是每個人的期望不同，這位碩士生其實是不願做而不是沒得做。但為了45萬元的差價繼續等待，真的會比先進入產業累積資歷，騎驢找馬再攀高峰更強嗎？

台灣目前真正悽慘的，其實是傳統產業與公教體系，例如內定將任教育部次長的葉丙成，自己開「無界塾」，每名學生光學雜費一年就要收27萬元，還到處用低價去租借場地領取補助，但是給老師一個月卻僅僅只有38,000元！老師面臨這種剝削卻毫無抵抗能力，因為台灣教職工作大幅減少，流浪教師人數眾多，若像那位碩士生一樣挑三揀四，恐怕永遠也沒有工作機會。

賴清德過去對低薪的解決辦法，就是要人「做功德」認命，現在又用了這樣的一批人當新貴，奉勸台灣年輕人還是有工作就先做，否則賴清德上台之後，情況恐怕只會更糟！