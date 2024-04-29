橫眉冷看：又有反華新藉口

老美攻擊中國，可謂無所不用其極，近日又有新點子。美國國務卿布林肯接受訪問，指有足夠證據顯示，北京正設法干預下屆美國總統競選。究竟甚麼才叫足夠證據，我勸華盛頓政府最好先弄清。你指着面前一個男人，說他看來年逾古稀，又是姓陳，然後就認為足以證明，他就是我陳某人的老爹，若然如此，那可是要鬧笑話的。

美國情報機構向來辦事不力，2021年美軍要從阿富汗撤走，按情報顯示，時間十分充裕，敵軍塔利班部隊最少24小時後才會殺到，豈料話音剛落，對方已兵臨城下。美方人員和部分隨從民眾乘飛機逃亡，樣子猶如喪家之犬，更有人趕不及擠進機艙，用手攀着機翼上升至半空，最終掉落地面而死。這類鏡頭經媒體廣傳，已成為美利堅永遠無法抹除的恥辱。

如今華府的「可靠情報」又顯示，中國正干預美國大選，鑑往知來，你認為這樣的消息能有多可靠？下屆總統選舉的候選人，是拜登和特朗普，兩者都是耄耋之年，論魄力、論條件，那只是爛橙與爛蘋果的分別。若論對華態度，則兩老同樣是一副壞心腸，北京早已做好準備，任誰出掌白宮，中國的日子都不好過，只能兵來將擋、水來土掩。面對如此糟糕的一場選舉，身為北京領導人的，到時候肯花少許時間看看點票直播，已算是十分賞面，若說事前還要花錢、花心思去干預其結果，老美未免太瞧得起自己了。

即使真有華人組織，因利益關係主動去為某候選人拉票，大抵那十居其九都是來自已定居美國的中國人。他們雖然是黃皮膚，卻不代表是由北京主使，華府往往聽風就是雨，怪不得他們的情報機構會頻頻出錯。