強詞有理：誰是暴徒

最近美國大學校園很熱鬧，抗議以色列濫殺無辜的示威浪潮此起彼伏。儘管遭到警方暴力鎮壓，大批學生被捕，但示威浪潮並沒有平息，反而愈演愈烈，目前最少已蔓延至數十間美國大學。法國頂尖學府巴黎政治學院近日也出現同類抗議活動，反戰怒火大有向其他西方國家延燒之勢。這道「美麗的風景線」，不僅映襯出美國政府的虛偽，也映襯出西方價值的衰敗。

以色列總理內塔尼亞胡誣衊示威學生為「反猶暴徒」，美國政客見金主震怒，也不敢怠慢，紛紛出來譴責學生，眾議院議長約翰遜甚至指摘學生是「暴民管治」，威脅出動國民警衞軍對付。學生們到底犯了甚麼罪？他們只是和平表達意見，行使美國憲法賦予的言論和集會自由，何罪之有？當年美西方將打砸燒搶的香港黑衣暴徒稱為「民主鬥士」，今天卻對手無寸鐵的美國大學生殘酷鎮壓和抓捕，這是基於甚麼標準？美國政客在譴責和平表達意見的大學生時，難道不會受到良心責備？或者他們的良心早就出賣給金主？

最駭人聽聞的是，以色列情報機構摩薩德竟在社交平台宣稱，參加示威活動的大學生容貌皆已被鎖定，學位將變得一文不值，就業也將受到限制。這豈止是赤裸裸的威脅，簡直就是白色恐怖。都說美國已淪為以色列的「兒子」，這就是證據，以色列情報機構居然可以跨境恐嚇美國大學生，而美國政府居然默許甚至配合，誰是爹誰是兒子，不是很清楚了嗎？

美國大學生勇敢站出來，說明他們已經覺醒，認識到以色列在加薩進行種族滅絕大屠殺，也認識到美國支持以色列等於助紂為虐。學生們以和平方式表達意見，訴求也很溫和，理應獲得支持和鼓勵，沒想到美國政府和大學當局連這樣也容忍不了，可見他們平時宣揚的所謂民主自由人權，全是騙人的鬼話。顯而易見，當今美國政治已被猶太資本完全控制，不講邏輯，不講道理，黑白混淆，是非顛倒。這種國家還有臉以「民主燈塔」自居，可謂天大笑話。

難將一人手，掩得天下目。學生們的和平示威也許會繼續遭到強力鎮壓，反戰訴求也許根本無法實現，但隨着愈來愈多人看清金融資本主義和軍事霸權主義的醜陋本質，美國的國本和根基必將徹底動搖。所以說，此次學生運動帶來的深遠影響，再怎麼強調也不過分。