龍吟虎嘯：緊張兮兮 嘮叨沒完

美國最近再次突然加大力度熱炒中國對俄羅斯軍援問題，且發出制裁威脅。美國國務卿布林肯今次訪華之時，美國國會通過及總統拜登簽署了900多億美元的對外援助法案，其中600多億美元用來援助烏克蘭。

布林肯以此向中國施壓，碰了一鼻子灰返回華盛頓後還不死心，重申中國「若不停止向俄羅斯提供用於攻打烏克蘭的部件，美方將採取行動」。布林肯還加大威脅說，美國多次指控中國向俄羅斯提供軍事援助，美國會繼續採取已經採取的行動，如果中國不停止援俄，美國將不得不採取更多行動，同時其他國家也會採取相應行動。

拜登政府之所以在這件事上沒完沒了，不依不饒的做文章，是因為他們費了九牛二虎之力，好不容易通過幾百億美元的法案，要支持烏克蘭打下去，但這幾百億美元的支持其實勝算不高，要想在戰場上和消耗方面壓住俄羅斯，十分勉強。如果俄羅斯得到中國的軍援，美國的幾百億美元、歐盟的幾百億歐元，就更難達到目的，因此，美國和歐盟要千方百計地威嚇、阻止中國軍援俄羅斯。

對於俄烏戰爭，前一陣子美國和西方都已表現出厭倦、失望、沮喪，討厭澤連斯基的無能，打算止援斷炊，促其向莫斯科「割地」，停火談判，甩掉這個包袱。澤連斯基不幹，歐盟、北約中以法國總統馬克龍為首的「歐洲戰略自主派」也不幹，他們知道真要烏克蘭敗，美國不驚，「敗得起」，損害有限；歐洲敗不起，「北極熊的魔爪」將重返歐洲。與此同時，從長遠和根本上看，歐洲不濟了，俄羅斯在歐洲勢力擴張了，美國的霸權就會塌了半邊天，因此保住歐洲對美國至關重要，因為貪一時方便拋棄烏克蘭，而傷害了歐洲和美國的共同利益，十分不划算。

拜登政府、共和黨終於回過味兒來，火速通過軍援法案，支持烏克蘭打下去。然而美西方對此又無多少自信和把握，於是對中國是否軍援俄羅斯就更加緊張兮兮，嘮叨沒完。