坦言集：烏克蘭人才

烏克蘭獲得美國、歐盟和英國的大量軍援，正準備展開反攻，可是軍隊缺人，總統澤連斯基提出再招募新軍，卻應招者少。即使強拉壯丁，把入伍年齡降低，招的新兵仍然不足，主要的理由應是在開戰後，大量的烏克蘭青壯轉移往國外避戰。有說開戰以來，包括往俄羅斯的，有大約一千萬烏克蘭人離開，其中盡是青壯，烏克蘭政府嚴限兵役年齡的男丁出境，也阻止不了。

於是有了軍援，卻沒有士兵，烏克蘭也難以作戰，烏國政府與北約便把徵兵對象指向海外的烏克蘭人。波蘭與波羅的海3國提出，要把留在它們國內的烏克蘭人送回烏國。烏政府也剛剛不再對海外烏克蘭人提供領事服務，他們的護照若過期或有其他問題，烏克蘭駐外使館不再協助更換，將使他們失去有效的護照，沒法在海外合法居留和工作。當地政府可把他們送回烏克蘭，再送上戰場作戰。

海外的烏克蘭人原來出國是為了逃避兵役，一直以來歐洲各國都十分優待他們，提供工作與生活條件。最近因為負擔日重，烏克蘭戰爭結束無期，歐洲社會與政界開始不滿。北約與烏克蘭要把海外烏克蘭人趕回國服兵役，正好給歐洲一些政府有機會減少負累，相信波蘭、波羅的海3國之後，應該會有多國響應。由是在今後幾個月內，應該有歐洲的烏克蘭人又一次大逃亡，一如在開戰初期逃離烏克蘭一樣，但他們可以逃往哪裏呢？

開戰之初，烏克蘭人首次「大逃亡」時，歐洲各國爭相爭奪烏克蘭人才，包括學者、專家、技術人員、企業家。可是，歐盟的經濟在戰爭壓力下每況愈下，失業增加，開始無力吸納烏克蘭人才。歐盟以外，美加吸納一直不多，如果有過百萬海外烏克蘭人要去的話，美加相信會是婉拒，英國亦一樣，他們便只能以非法身份逗留，或更遠走他方。一是俄羅斯，以政治理由，俄羅斯多數會收容。事實上，不少烏克蘭人同時擁有俄羅斯護照。另一是香港？

香港與烏克蘭是互免旅遊簽證，香港的發展機會應勝歐洲。在歐洲放棄烏克蘭的人才時，香港或可大量吸納，支持他們幫助香港發展。香港可選其中技術和專業人才，讓他們留港拚搏，一如上世紀90年代俄羅斯猶太人在以色列那樣，提升以色列的科研和經濟競爭力。他們會勝於歐美來的優才，優才是求財，他們是求生。