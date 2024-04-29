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不滿慢駛 醉洋漢怒踢的士
的哥在場助查。（胡德威攝）
【本報訊】有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊發生刑毀案。昨日凌晨3時許，一名洋漢在附近消遣後，帶醉獨自橫過雲咸街馬路，期間疑不滿一輛的士在路中「慢駛」阻礙其過路，於是起腳踢向車門洩憤，的哥報案求助。執法人員到場經調查後，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕該名43歲洋漢，並將他帶走扣查。
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