連廚餘打包丟棄 5貓B險死

打死結極殘忍 網民斥「衰人有惡運」 有狂徒上周四（25日）將5隻出生僅10日幼貓，連同廚餘放進打死結的垃圾袋內，丟棄於上水粉錦公路垃圾箱。幸好清潔工人聽到微弱的貓叫聲，打開膠袋查看而拯救了5隻貓B，交由動物組織接走轉交暫託家庭照顧。有動物組織直斥棄貓人冷血兼無人性，把膠袋打死結欲置幼貓於死地，手段相當兇殘，呼籲政府正視遺棄動物及虐待動物問題，加重罰則兼落實主人謹慎責任的法律。

有動物群組在社交平台貼文，指上周四傍晚時分，有清潔工人在上水粉錦公路營盤下村倒垃圾，期間聽到垃圾箱內一個綠色膠袋內傳出淒厲的「喵喵」聲。工人打開綁住膠袋的兩層死結，赫見裏面有5隻估計出生僅10天的幼貓，連同一堆廚餘一齊放袋中丟棄。有動物組織接到求助後，派員到場將5隻幼貓接走，其後轉交到暫託家庭照顧。

傳淒厲喵叫 清潔工揭發 該動物組織發言人批評棄貓人十分冷血，比較以往同類事件的棄貓人，會將貓隻放入紙箱棄置，今次卻放進膠袋及打死結，顯然想置幼貓於死地，手段相當兇殘。經過初步檢查，各幼貓尚算健康，但體溫較低，當中兩隻有皮膚病，另一隻頸部有小傷口，另外一隻的右眼眼皮明顯覆蓋眼珠，估計稍後會施手術矯正。發言人表示，現場一帶垃圾站及公廁未設有閉路電視，難以追查棄貓人身份，呼籲政府正視遺棄動物和虐待動物的問題，加重罰則和落實主人謹慎責任的法律。

事件引起網民熱議，有人斥責「遺棄動物太殘忍了，仲要兩層加死結，洗（使）唔洗（使）呀」、「好人有好報，衰人有惡運，五貓B要健康」、「啲人真係殘忍，你唔想隻貓生就同佢結紮，幾隻貓BB咁細，又用個膠袋綁實咁就掉咗佢幾個，同謀殺佢有咩分別」。另有人讚揚清潔工，「代小貓咪們感謝工友救命之恩，感激不盡，祝福可以存活著（着），能夠遇到愛心人士收養，展開幸福的生活」。