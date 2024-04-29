「削罰則減阻嚇力 難達防虐兒目的」

強制舉報築保護網 針對嚴重情況 本港不時發生虐待兒童事件，立法會《強制舉報虐兒條例草案》法案委員會將在今日開會，防止虐待兒童會指去年本港嚴重虐兒個案創新高，部分嚴重虐兒個案可能隱藏在社區，隨着強制舉報虐兒立法，可提高大眾意識增加舉報虐待事件；又指若草案降低罰則，會削弱阻嚇力及法例效力，難以達至政策保護兒童的目的和初心。而勞工及福利局亦指，條例草案針對一些明知故犯的嚴重情況，須有具阻嚇力的懲罰。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲昨日在一個電台節目指，強制舉報虐待兒童的立法機制，源於2018年屯門5歲女童遭生父和繼母虐殺案，針對嚴重個案，要及早發現、辨識和介入，以免悲劇發生。社會關注知情人士應有責任，參考其他知情不報的本地罪行，例如販毒和恐怖罪行等。若草案降低罰則，會削弱阻嚇力及法例效力，難以達至政策保護兒童之目的和初心，亦未能編織有效的保護網。

去年嚴重個案1457宗創新高 黃翠玲又提到，去年本港嚴重虐兒個案達1,457宗，屬歷年新高，部分嚴重虐兒個案可能隱藏在社區，隨着強制舉報虐兒立法，可提高大眾意識增加舉報虐待事件，希望立法有助保護兒童。

至於兒童事務委員會成員黃梓謙就指，若罰則起點太低，條例草案通過後，再有不幸事件發生，社會人士及公眾便會說，你們制訂的法例完全沒有效用。一個密不透風的保護網，是需要很多專業去建立，但大家要看建立這個保護網，不是純粹有條法例。

勞工及福利局局長孫玉菡昨日回應指，《強制舉報虐待兒童條例草案》工作已到尾聲，法案委員會會再開會，重申草案目的是為弱勢兒童編織保護網，針對一些明知故犯的嚴重情況，須有具阻嚇力的懲罰。至於情節較輕微的個案，他指有信心政府及法案委員會可尋找既顧及草案初心、亦可回應及紓緩業界擔憂的方案。

孫又表示，經過過去數個月時間和業界溝通，大家都理解及支持法案，有信心政府可以和法案委員會，找到一個既平衡專業人士關注，亦具阻嚇力的機制。