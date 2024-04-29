5‧1料狂風驟雨 首場煙火或取消

【本報訊】5月1日晚上尖東維港「月月放煙火」的首場煙火表演或許未能如期上演。根據最新天文台的預測，當日或有驟雨及狂風雷暴。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨表示，5月1日當日下午，會交代煙火表演是否受天氣影響，呼籲旅客要有心理準備，煙火或因天雨而未能舉行。

當局籲旅客有心理準備 楊潤雄續指，已就五一長假期的交通安排做好準備，包括關口及其他交通安排。運輸署亦已公布不同路線及特別安排，有信心可令訪港旅客有個開心愉快的假期。他又引述酒店業界指，長假期酒店的訂房情況不錯，認為五一長假期對帶動香港經濟有幫助。

旅遊發展局早前公布，5月1日當晚煙火將在晚上8時於尖沙咀海濱花園（近尖沙咀東）對開維多利亞港海面舉行，全程約10分鐘；色調則以金色為主，展示巨型「HK」等文字及圖案。

除了五一煙火，財金官員昨日在網誌又指未來數月本港會舉辦多場盛事，包括世界文化節、長洲包山嘉年華等，本港將繼續籌辦不同主題盛事，創造更多銷售和消費場景、時點和亮點，吸引更多市民、商務及觀光旅客在港消費。

另外，由於臨近內地五一長假期，旅遊業監管局昨日聯同執法人員巡查入境旅行團註冊商店，亦到訪多個入境口岸，例如西九高鐵站、香園圍管制站等，視察內地入境旅行團的人流管理安排和秩序。