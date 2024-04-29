九展營運至6月底 擬重建3幢商廈

【本報訊】2021年以逾百億元易手的九龍灣國際展貿中心，向城市規劃委員會提出放寬四成建築物高度限制，以重建為地標甲級商廈項目。近日，營運方已在中心內張貼「結束營運通知」，內容指，九展將營運至今年6月30日，並感謝租戶與客人一直以來的支持，期望未來以全新面貌與市民見面。不過，根據九展官網的「活動日誌」，九展匯星Star Hall及展貿廳下月仍有數項展覽及演唱會活動，包括下月初的「第四十四屆婚展會2024」，下月中將舉行歌手周殷廷演唱會及下月底南韓團體BTOB的演出等。

下月仍有婚展演唱會 翻查資料，九展總樓面約1,774,715方呎，當中約121,473方呎面積作工業展覽館用途。現劃為「其他指定用途」註明「工業展覽館及商業發展」地帶，發展商要求將建築物高限由100米（主水平基準以上‧下同），放寬至140米，計劃以現有的7.4倍地積比率，重建為3幢樓高24至26層的商業大樓，其中兩幢為相連商廈，寫字樓樓面約1,425,578方呎。而項目的3層平台層將作為工業展覽及商業零售用途，其中零售面積約227,663方呎。

發展計劃配合九龍東轉型為第二個核心商業區，增加甲級寫字樓樓面供應，並符合土地用途的規劃意向，保留與展覽或貿易有關用途。而放寬建築物高度限制有各種規劃及設計優點，如提供寬闊的樓宇間距，提供由地下至2樓多層園景區及3樓的平台花園，提供空曠空間和改善空氣流通度等。

議員鄧家彪表示，九龍灣國際展貿中心是香港社會的重要回憶，結束營運在即，令不少市民感到惋惜。鄧曾向運動業界了解，九展收費相比政府大型場館並不特別昂貴，但管理方式非常靈活，有利項目的宣傳推廣。有別於九展較尊重主辦方的做法，政府場館不准觀眾現場拍攝，也不容許主辦團體現場直播。因此，失去了九展，不同界別慨嘆難以找到替代。

鄧認為，九龍東作為第二商業核心區（CBD2），欠缺大型會議展覽場地，重建工程需要花費數年，加上經濟前景信心未足，重建進度未知會否受影響。他會關注九龍東的發展工作，監督落實重建項目，回應對該區「九展水平」的會展設施訴求。