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澳門消息：假公安來電 青年失192萬
青年疑墮騙案失款。
【本報綜合報道】澳門爆公檢法騙案，當地執法人員表示，一名澳門青年4月初收到陌生來電，訛稱他因違法被起訴；其後電話被轉駁至聲稱是內地公安，要求匯款作資金審查。
促匯款作資金審查
受害人按指示先後匯款共191.7萬港元。事後與家人談及事件始懷疑被騙，於本月4月20日向執法部門求助。
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