研強驗遞進式罰款 揭僭建即檢控

達一定樓齡便毋須篩選

在篩選過後再發出驗樓令，變相會費時耗力，將會研究所有達一定樓齡的大廈便須強制驗樓，政府事前不作篩選。甯又稱會考慮引入定額罰款，避免現時需數個月至一年時間才能檢控的情況。但她承認最高都是一萬元，較現時罰則更低。甯又解釋指，若一座30年樓齡的樓宇已進入強制驗樓的門檻但沒有做到，會先作定額罰款；罰過以後仍未處理，則再作檢控，屆時則會加重罰則，不是現時5萬元的最高罰則。