玫瑰崗中學停辦 家長斥教局不作為

【本報訊】玫瑰崗中學停辦爭議不休。有議員昨聯同學生家長召開記者會，有家長哭訴指教育局從未接觸家長和學生，認為局方對事件不聞不問，甚至屬「不作為」。議員同斥教育局採取的行動不夠，形容局方在事件中猶如「觀察員」，聲言局方若在一個月內不提出滿意的回覆，將就事件向申訴專員公署作出申訴。

原擬於2025/2026學年停辦的玫瑰崗中學，早前突改口敲定全體學生將提早於2024/2025學年轉往余振強紀念第二中（余二），做法引起師生不滿。鄭先生昨指其妹現正在該校就讀中五，校方原本決定在2025/2026學年停辦安排，使其妹不受停辦決定影響，惟校方早前突改口，使其妹在即將面對文憑試的情況下要處理升學安排，指她受事件影響目前已「無心向學」。雖然校方提出轉校余二的安排，但他擔心妹妹轉校後未能適應新的老師。

李太則指小朋友現正在玫瑰崗就讀中三，同樣在迫於無奈的情況下可能將要轉到余二。雖則小朋友升學問題看似已得到解決，但她指校方做法令學生感到傷害，令學生感覺「誰大誰惡，誰正確」。李太更一度落淚，哭訴教育局「不作為」，斥事件發生至今教育局從未接觸過家長，自己曾向教育局要求解釋，惟當局卻沒有回應。

議員擬向申訴署投訴 社福界議員狄志遠斥學校表面上同家長傾，但校方在早前操控數據，安排上「不夠專業」，又重申以往的「殺校」為教好所有學生才結束營辦，但校方卻「反反覆覆」。他指早前要求教育局就事件作回覆，對方其後卻要求延遲兩星期，局方聲稱要向校方取資料，他質疑當局要向校方再取資料，認為局方一直無關心事件，將會要求教育局交代如何妥善處理玫瑰崗中學殺校安排及相關政策等，如果教育局在一個月內不交代事件，將向申訴專員公署作出投訴。

議員江玉歡質疑教育局不採取積極角色，要如此後退，任由辦學機構讓校方商討不當，形容教育局在事件為「觀察員」，採取的行動完全不足夠，要求「教育局不能再逃避，不能再後退」。