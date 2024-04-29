醫健：藥到病除：嬰兒吸收維生素D不足

母乳被認為是首選的嬰幼兒食物和營養來源。然而，健康的媽媽不論有否服用補充劑，其乳汁內的維生素D含量都偏低。維生素D是促進骨骼健康不可缺少的營養素。維生素D幫助腸道吸收鈣質，維持血液中鈣、磷的正常水平，令骨骼強健。

世界各地均有報告指出，母乳餵哺的嬰兒若未能接觸足夠的陽光和沒有服用維生素D補充劑，會出現維生素D缺乏症和佝僂病（即骨骼柔軟）。海外和本地研究都顯示嬰兒有維生素D不足的風險，尤其是母乳餵哺的嬰兒。醫護人員在支持母乳餵哺的同時，亦應為父母提供正確的資訊，讓他們理解有關維生素D的重要性和有效攝取足夠維生素D的方法，包括每天服用400國際單位（IU）的補充劑。

留意正確儲存方法 家長要留意補充劑的使用及正確的儲存方法，有些維生素D補充劑在未使用時可存放於室溫，但開蓋後則必須存放於雪櫃內，而開蓋後的有效期限亦要留意。既然維生素D補充劑需要給予嬰兒服用，政府應否考慮為保健產品設立註冊制度？要求製造保健產品的生產，要符合良好生產規範（GMP），有助進一步提升產品的監管，以配合香港藥物及醫療器械監督管理中心的成立，同時亦可保障市民的生命健康，避免出現日本含紅麴成分保健產品死亡事故。

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