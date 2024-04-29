忌盲目中藥補身 孕婦安胎要謹慎

依體質調整飲食 寒涼 生冷多無益 不少孕婦時刻關注自己的飲食習慣，唯恐「禍從口入」。有註冊中醫師表示，中醫的飲食宜忌與個人體質相關，建議孕婦按個人體質調整飲食，切忌盲目追求中藥補身，亦不宜進食西瓜、魚生等生冷寒涼食物；又提醒並非每位孕婦都需要清胎毒，如孕婦對自己的體質或對孕期戒口有疑問，建議向中醫諮詢。

基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務指出，孕婦應按自己的體質選擇合適的飲食，但在中醫理論中，孕婦普遍不宜進食生冷寒涼食物，例如西瓜、綠豆、魚生等，以免影響母體氣血運行，影響胎兒。

雪糕沙律恐帶菌 可致早產 同時，現代醫學亦不建議孕婦進食冷凍的即食食物，例如即食凍火腿、雪糕、沙律等，因食物如未經加熱或儲存不當，或會孳生細菌，例如沙門氏菌、李斯特菌等，嚴重者更會影響胎兒發育，引致早產或夭折。

一般而言，在中醫師的指導下，孕婦服用中藥是安全的，例如治療腰痛、先兆流產以至安胎等，都有不錯的療效。然而，過猶不及，盲目追求中藥補身亦屬不智。該機構提醒，是藥三分毒，任何藥物都有其偏性，如果過度服用中藥，或使用不符體質的藥物，即使是補藥亦不合適。

清胎毒因人而異 諮詢醫師 坊間有說法，孕婦在懷孕32周後，即臨近產期時應清胎毒，既可讓孕婦能較易生產，且胎兒出生後亦會較少有燥熱或皮疹等情況。該機構指出，清胎毒與否需視乎孕婦個人體質；如屬偏燥熱者，例如有心煩易怒、大便秘結、口苦口瘡多等情況，服用小量清熱解毒的中藥例如白蓮鬚，的確對孕婦有一定幫助。但體質偏虛偏寒而過服涼藥，反而對孕婦體質不利，甚或影響至早產。機構提醒，理論終歸理論，個人體質各有不同，視乎個別情況作出調整才是正確做法。