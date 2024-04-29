多土生土長 團體鼓勵聘少數族裔

【本報訊】本港勞動力不足，港府近年開始輸入外勞卻引起爭議。有團體指少數族裔是很好的勞動力來源，他們較年輕，只要僱主願提供更多支援，逾70%少數族裔僱員願意留任。坊間也有機構支援他們，教他們中文，甚至有少數族裔人士擔任中文教師，助少數族裔更愉快學習中文，認識更多朋友。

佔8%港人口 社區缺支援 社聯行政總裁蔡海偉昨表示，少數族裔佔香港人口約8%，不少人都較年輕，是45歲以下，是很好的勞動力來源。少數族裔面對就業困難，部分人亦未必穩定留在原有工作崗位，但社聯推出的支援計劃發現，只要僱主提供更多支援，有約70%少數族裔僱員願意留任，比例相當高。他指，有90%僱主更表示願意繼續聘用少數族裔僱員。

聖公會麥理浩夫人中心少數族裔服務部主任梁詠婷指，近年本港少數族裔的需要出現變化，不少年輕人都在香港土生土長，遇到的困難不再是社區資源不足或不懂找學校，更多的是身份認同問題。有人回到自己國家時，被認為不認識本國文化和語言。有巴基斯坦裔的中五學生表示，讀小學時不懂中文，與同學溝通有困難，亦曾經受到歧視，上了中學情況才有改善。

該名中五生後來加入社聯的支援計劃，認識更多朋友，並協助小一至小四學生學習中文。另有加入計劃的少數族裔人士擔任中文教師，指中文是難學的語言，在香港學習中文更有口語和書面語之分，但只要有興趣、有效、有系統的學習方法，少數族裔也可愉快學習中文。