外勞衝擊藍領族 本地人開工不足

【本報訊】最低工資問題爭拗多時。早前有行政會議成員指最低工資「是讓一些政客要去選舉、找工作、招收會員」，對此有身兼工會成員的議員反駁指西方、亞洲多國都有最低工資，促理性看待。另外，有工會昨召開記者會，促監督輸入外勞和人才計劃及要求最低工資一年一檢。

最低工資促一年一檢 身兼行會成員的飲食界議員張宇人早前指「其實最低工資是不應該有，這是讓一些政客要去選舉、找工作、招收會員，而經常說最低工資、標準工時，說不完」。具工會背景的議員黃國強調最低工資可發揮政策「兜底」作用，為最弱勢勞工提供保障，目前 「（最低工資）分分鐘比綜援低」，促要「理性客觀」看待最低工資，指全世界不論西方、亞洲等國都有最低工資，因此最低工資「有合理地方」，有期望最低工資可以一年一檢，以免出現滯後情況。

針對外勞問題，黃國認為當局應就外勞作適時檢討。同為工會成員的勞顧會僱員代表林偉江指由去年至今已逾10萬人透過各種計劃抵港，而各項輸入外勞計劃亦已輸入近兩萬外勞，不同行業都有反映輸入人才和外勞對就業市場已造成影響，特別是藍領工種如建造業、飲食業及零售業，均反映開工不足、工資受壓等問題。

他續指目前建造業沒有有序推出工程，令建造業需要的人手不一，而由於外勞工資是採用月薪制，本地勞工則採用日薪制，不少本地勞工會有開工不足的情況。在運輸業方面，去年運輸業僱主用1.4萬元聘請小巴司機，然而事隔一年仍是用1.4萬元招聘，與運輸業整體逾兩萬元的工資中位數亦出現一段距離。

針對工會要求最低工資一年一檢，勞工及福利局局長孫玉菡指政府很快會就最低工資委員會，就最低工資檢討機制的建議，作出回應。