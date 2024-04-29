國際工殤紀念日 團體獻花悼念

【本報訊】昨日是「國際工殤紀念日」。工業傷亡權益會聯同工業意外傷者昨早帶同自製白色工殤紀念碑到政府總部外請願，他們宣讀工殤宣言，默哀及獻花悼念。工權會指本港每年有近萬宗工業意外，260多人工作期間死亡，要求當局將每年4月28日定為工殤紀念日，並爭取於市區當眼處豎立工殤紀念碑，以紀念因工受傷或死亡的工人，以肯定勞動者對社會建設的貢獻。

盼立紀念碑 肯定工人貢獻 工權會又提到，最近期的職安紀念裝置已是遠在2005年安放在科學館的「世界工作安全健康日」紀念匾，但隨科學館翻新完成，牌匾已拆下並遷往青衣的職安健學院。工權會認為，工人為建設社會而受傷甚至犧牲，但官方卻連一個體面的悼念都沒有，無法反映當局對工殤的重視，又指當權者一直認為建立紀念碑是負面的事，鮮有接受慘痛教訓的器量。

另外，工權會的調查指，受訪約1,000名市民中，逾90%同意設立工殤紀念日，過半數人同意在市區、康文署花園或政府總部豎立紀念碑。

工權會總幹事蕭倩文指，近年工業意外增加，工人為建設城市而犧牲，強調意外宗數並非「冰冷數字」，設立工殤紀念日及紀念碑是對工人的基本尊重，團體已爭取20多年，希望當局不要無視訴求。