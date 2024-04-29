洗渠工不論需否在內工作 入沙井課程要學

防奪命慘劇再現 合約擬添兩新改變 沙田源禾遊樂場沙井工業意外造成兩名工人死亡，渠務署指工人毋須進入沙井工作，工會反駁指實際操作上工人可能要進入沙井。發展局局長甯漢豪昨日於電視台節目表示，同意要加強保障清洗沙井工人安全，當局目前正商討短期內在合約引入兩個新要求，包括訂明工人都要先完成入沙井的訓練才可進行相關工作。她又指，現時工人會否進入沙井在訓練上是有所不同，而今後即使在地面清洗渠管，亦需要接受相關訓練，主要多讀一個大約一天的課程，熟悉在沙井裏清渠的運作，務求員工要有足夠安全意識。

入沙井前需獲得渠務署批准 另外，現時渠務署的清洗渠管合約已列明如工人要進入沙井，必須轉用合資格人員，亦要事先進行風險評估。甯漢豪稱，當局計劃日後在合約上說明不會預計工人進入沙井工作，若要下去清洗渠管，要事前通知渠務署，得到渠務署的批准。

至於去年極端天氣令本港多處嚴重水浸，近日廣東亦有多處有洪災。甯漢豪指，有聲音指有水浸即代表不好，她稱各地政府交流得出的共識是除非投放很多資源在基建中，否則亦難以杜絕水浸。她以買羽絨為比喻，「香港其實從來唔會（攝氏）零下50度，但你卻花很多錢，購買一件重皮嘅羽絨擺屋企，冇人會咁做。」

甯漢豪認為應對水浸要加強預警，做好水浸時的應對及善後。她指世界上不少地方水浸後形同澤國，經過一段長時間都未能清理，而上次香港水浸後，基本上過了約一日市民的生活已回復正常。疏水方面，渠務署正考慮任何時候都要調配更多人手於不同的地域，例如增加更多運作基地及人手，亦會善用更多科技。

未遵驗樓 研禁換法團作辯解 甯漢豪又提及當局針對強制驗樓及僭建修訂《建築物條例》，加強罰則、降低檢控門檻，及簡化檢控程序，當中打算引入多層罰則及定額罰款，免卻法庭程序的同時，亦能增加阻嚇力。她又認為現時《建築物條例》下針對是否有人明知故犯，當中存有虛位予人作辯解，當局正研究要求業主須盡責查清楚樓宇有否僭建，當局一旦發現有僭建可即時檢控。另外，當局亦研究杜絕業主以換法團作為不強制驗樓的合理辯解。