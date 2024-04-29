首季生產總值預估數字 下周公布

【本報訊】經濟復甦步伐緩慢，早前更有研究指香港貨櫃碼頭跌出全球10大繁忙港口之列。政府將於下周公布第一季生產總值預估數字，財金官員估計會在全年經濟增長預測區間之內，反映本港經濟連續第5個季度呈溫和增長。

當局稱來港跨境資金增 財金官員昨在網誌中除預測首季GDP增長外，又指過去一周本港股市，科技股表現改善，利好港股一周連升5天，恒生指數累計升8.8%，是13年來表現最好的一個星期，市場日均成交量接近1,600億元，亦是9個月以來最高。該官員指市場憧憬創科和人工智能業務潛藏的新機遇與業務增量，加上中國證監會早前宣布5項措施，包括「互聯互通」擴容和豐富內涵，以及支持行業龍頭企業來港上市等，觸發伺機已久的資金入市。

該官員表示，2月底優化的「跨境理財通2.0」，取得好進展，在3月份參與的個人投資者數目增加超過2.4萬人，涉及的資金跨境匯劃金額亦按月增加接近8倍，超過131億元人民幣，而這個單月數字相當於理財通自2021年9月推出以來累計資金跨境匯劃金額的近一半。

在科技發展方面，該官員指本港的初創企業數目去年已超過4,200家，較4年前增加逾30%，當中約四分之一的創辦人來自境外，又指在過去一年，本港成功引進近50家重點創科企業落戶香港或擴展其在港業務，最近位於河套的港深創科園亦跟約60家合作夥伴簽訂合作備忘錄，標誌着園區不久將踏入營運階段的重要里程碑。