積金易平台 6‧26投入運作 料明年始涵蓋所有計劃

【本報訊】「積金易」平台即將於今年6月26日投入運作。積金局主席劉麥嘉軒昨日表示，屆時將會有第一個強積金計劃率先加入「積金易」平台；其餘的強積金計劃將會根據計劃規模，以「先細後大」的原則逐個加入平台，預計所有強積金計劃會於2025年內全部加入到平台。

僱員可用手機電腦查閱

當所屬的強積金計劃加入平台後，已登記加入平台的僱員，可以隨時隨地用智能手機或電腦檢視自己的強積金，例如每個月查看僱主有否準時供款，保障自己的強積金權益。當僱主在「積金易」平台登記開戶後，會由自動化功能處理強積金行政工作，免去僱主用人手計算和處理僱員的強積金供款，減少手民之誤。