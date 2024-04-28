環保新政疑問多 減廢不成恐受挫

隨着港府高官不斷「鬆口」放軟態度，推遲至8月1日實施的垃圾徵費計劃，隨時又再推遲。市民及商界或可暫鬆一口氣，但首階段「走塑」現正推行，坊間卻是無所適從，尤其超市及美食廣場出售的食物是否等同外賣、是否可使用膠製餐具，由食環署到環境及生態局皆有不同說法，令人愈聽愈糊塗。

環境及生態局局長謝展寰受訪時強調，走塑措施不是懲罰市民，而是希望提升市民源頭減廢意識。誠然，塑膠無法分解，污染環境，過多地使用肯定不應該，走塑如果推行得宜，絕對是德政，而關鍵正正是推行得宜四個大字。首階段走塑在本月22日起實施，當局容許餐飲業做外賣時，仍可向顧客提供即棄塑膠餐具以清存貨，但不少大型集團為免誤墮禁區，已轉用紙質餐具及包裝。例如有大型連鎖日式超市轉用密封紙盒出售外賣壽司，猶如「盲盒」，激起極大回響。謝展寰批評做法不合理，若顧客即場點餐，不可以用膠盒，若超市出售便攜壽司，則毋須刻意用紙盒。

引伸開去，商場內的美食廣場在顧客購買食物後，若顧客坐在商場提供的枱椅進食，究竟是視為外賣還是堂食？食環署早前表示，美食廣場座位由商場提供，食店只是製作食物供外賣，沒有於座位間送餐，不視為堂食。然而謝展寰卻另有說法，認為重點是顧客點餐時的要求，若顧客表明堂食，美食廣場的食店便不能提供即棄塑膠餐具，明顯跟食環署的回應有出入。

連這麼簡單的問題也變得複雜，別說商戶為難，市民也是頭大如斗，正如有人揶揄，「食餐飯啫，使唔使咁複雜？」不知高官會如何回答。目前經濟不景，市況欠佳，單是今年第一季就有多達兩萬間公司撤銷註冊，中小企爆發結業潮，飲食業首當其衝。港府卻於此時此刻推行環保新政，卻又閉門造車，人為製造不便，何苦來哉？最令人側目的是，日前有環保即棄餐具商示範紙製餐具如何「好用」和「耐用」，結果適得其反，紙刀紙叉一用即斷，引發尷尬場面。難怪首階段走塑實施後，市民彈多讚少。

老實說，環保是一個「偉光正」、「高大上」的議題，為保護地球出一分力，講出來沒有人會不贊成，但如何有效落實，達致環保目的又不擾民，在在考驗執政者的智慧。很可惜，歷屆特區政府都是口說環保，實際上眼高手低，弄巧成拙。例如垃圾徵費計劃，說了廿年，好不容易來到現屆政府落實執行，可惜不脫離地陋習，以致出師不利。原定4月1日實施，現在推遲至8月1日，但隨着「先行先試」反應欠佳，連建制派也不硬撐，有關政策很大機會擱置。

當然，與其逆民意硬推，倒不如理順問題，從長計議。畢竟，環保不是謀一時而是謀一世，要移風易俗不可能一蹴即就。至於走塑措施，港府宜統一發放訊息，以便民便商為大原則，最忌一時一樣，人人說法不一，最後只會添煩添亂。