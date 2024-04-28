龍七公：告別尋租經濟 共享發展成果

又到五一勞動節，可惜社會上除了勞工團體，關心勞工權益的人不多。政府推進中的勞工議題，大多是上屆政府開了頭未完成或小修小補的項目，包括建議將連續僱用定義由「418」改成「468」、落實取消強積金對沖、檢討最低工資等。至於檢討最低工資，政府只同意將兩年一檢改成一年一檢，並沒有將生活工資因素加入。

工資過低 壓抑消費 在最近的討論中，有代表部分商界意見的行會成員兼立法會議員表示，實施最低工資制度削弱本港競爭力，主張應取消最低工資。其實批評這一類主張刻薄，意義不大，反而應反思這類言論背後的邏輯，其實一直拖着香港進步的後腿。

疫後香港經濟復甦不似預期，若將問題歸咎於本地工人工資高，香港打工仔背不了這個鍋，因為香港整體工資真的不算高，以工資佔本地生產總值來說，香港只有約五成，遠低於同屬經濟發達地區約六成的比例。究竟是甚麼原因令我們的生意難做呢？用數據說話，平均薪金方面，餐飲業較1999年約增加六成，與此同時，商舖的租金指數升了七成多。與香港情況類似的澳門，其特首說了一句大白話：千錯萬錯都是當時樓價炒得太高。住宅也好，工廈、寫字樓、商舖也好，炒得太高，租金也很難降下來，有些業主寧願租戶執笠丟空也不願意減租，造成經濟成本高企，才是擠壓企業利潤的核心。

大家都說拚經濟，又要改善僱員待遇，企業又要保持合理利潤，當中的矛盾如何解決？其實工資低並不會帶來更高的競爭力，大家可查看世界競爭力排行榜，排名高的地區都是高工資的。工資過低會壓抑消費，導致內需不足；合理的工資可促進社會分配更公平合理，鼓勵就業提升工作積極性，促進消費，反而有利經濟發展，這才是拚經濟的出路。

再者，是要依靠提升生產力。我們必須充分地認識到，科技是第一生產力，勞動在生產過程的關鍵作用，這就是為甚麼國家要強調新質生產力。新是相對於舊的模式，香港舊有的模式就是尋租經濟，本身的技術含量不高，過程中附加值也不高，利用高地價高租金或某些獨佔經營渠道，靠資本增值發財。正如某地產集團董事長寄語港人不要住在歷史的回憶裏，很多歷史的輝煌不一定能持久，不要讓歷史成為今日往前的阻攔；又指1997年前香港人普遍心態是搵快錢，一定要改變這種心態。

轉型和斷癮同樣會有陣痛，告別虛浮的尋租經濟，或會導致部分資產價格在一段時間內下跌，但經濟發展的目的是讓大眾都能過上更好的生活，新時代需要將經濟邁向高質量發展，大家能共享經濟成果，建構更和諧的社會。政府要有決心配以有力政策指導產業發展，並作出配套措施，例如配合八大中心發展制訂新的人力資源規劃，加強新型經濟下新就業形態的保障，善用科技減低嚴重工業意外。