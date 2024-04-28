冰鑑春秋：賴清德的「善意」操弄

賴清德在民進黨中執會上說，在現階段下「承諾不變，善意不變」，希望兩岸之間可以理解、諒解並尊重各自立場，也要重視珍惜彼此的善意；他更首度提到由兩岸執政黨負責任的展開良性對話。

而對此，過去只要一提到兩岸交流就動輒扣上紅帽子的綠營立委，也一反常態紛紛表示支持，他們認為賴清德在520前以黨主席身份說出此段話較有彈性，是向對岸釋出善意，顯示賴想要打破過去外界對他死硬派台獨的觀感，展現兩岸重啟交流的誠意。但，這是賴清德與民進黨的真心話嗎？

其實光從這次新內閣的人事安排便可看出端倪。對大陸強硬派的吳釗燮、顧立雄、蔡明彥掌握了國安與軍情；與大陸直接接觸的陸委會則由號稱「知中」，實際上卻是對大陸鷹派的邱垂正掌握。最明顯的就是在金門事件中惹起軒然大波的管碧玲，現在確定繼續留任海洋委員會，這不是明擺着告訴世界，賴清德未來還是對大陸採取對抗態勢，根本沒打算真正緩解兩岸關係。

實際上這一切顯然都是在美國壓力下，賴清德不得不作出的讓步。吳釗燮、顧立雄、蔡明彥表面上由賴提名的卓榮泰任命，實際上根本是美國與蔡英文力量的展現。內定外交部長林佳龍不僅代表正常國家促進會，實際上也不會完全聽命於賴。而海基會由鄭文燦出任，更說明了未來這依舊會是個毫無作用的冷門機構，否則賴清德怎會讓有可能威脅到他的鄭文燦，藉此發展政治第二春呢？

事實是，賴清德不承認九二共識，更不承認自己是中國人，請問不屬於同一個國家的兩黨，到底有甚麼好談的？所以，賴清德的所謂橄欖枝，不過是做給美國與台灣民眾看的一場秀，這種淺薄的伎倆，也只有傻瓜才會相信。