橫眉冷看：美國學運烈火燎原

美國正式通過法案，要對付中國網絡影音平台TikTok，罪名蓋有多端，既說TikTok可能會收集美國數據，再從「後門」傳送到中國；又說這個平台在有意無意之間，會傳遞反西方民主的訊息，進而影響到美利堅的社會穩定。

偌大的美國，究竟誰在不停替民眾「洗腦」，誰在真正妨礙言論自由？早陣子，當地有網紅做過一個實驗。一位時事評論界的KOL，突然發文大肆抨擊中國人，而所謂的中國人，三個字是要加上引號的。他指摘「中國人」在幕後操縱美國政府，又批評「中國人」掌控荷里活，透過影音娛樂，潛移默化地影響美國民眾。

部分網民初時不知就裏，留言提醒那位網紅，在背後擺弄荷里活和華盛頓政府的，不是中國人，而是猶太人才對。這類留言愈來愈多，有些人便開始心領神會，知道究竟是甚麼葫蘆，在賣甚麼藥。後來，那位網紅也主動表白，說在今日的美國，已沒有暢所欲言的自由，猶太財團縱使有千般過錯，網絡上卻容不下批評他們的聲音，一旦出現，會馬上被刪掉。相反，如果你指摘中國人，則不論留言的內容是多麼無稽、荒謬，一律任由流布，甚至還能獲得網絡平台的大力推送。

上述用中國人三個字作包裝的發文，推出未幾，就取得數百萬點擊率，由此可見，今日美國的網絡管控是如何光怪陸離，但再厚的紙張，也很難長期包住火頭。近日，不少美國青年開始醒覺，以哥倫比亞大學為首的長春藤院校，正掀起一股反猶太、反以色列浪潮，很多課室被迫關閉，學生要改上網絡課。新一輪的美國學運已展開，而且正烈火燎原，看來盤根錯節的猶太勢力，今趟會被燒個劈啪作響。