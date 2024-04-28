強詞有理：有心無膽

美國國務卿布林肯訪華之前，美媒故意放出風聲，指華府正起草可能切斷部分中國銀行與SWIFT聯繫的制裁措施。財長耶倫隨即出來澄清，聲稱不會馬上對與俄羅斯貿易的中國銀行實施制裁，這一政策選項是「必要時準備使用的」。很明顯，老美散布此消息只是為了給布林肯訪華造勢，增加談判籌碼，而不敢來真的。即使有這個心，也沒有那個膽，因為他們知道這是自殺行為，而不僅僅是傷敵八百、自損一千。

過去許多人將SWIFT制裁形容為金融核彈，如今看來未免言過其實。這一招對付弱小國家也許有用，對付資源大國俄羅斯已證實無效，對付工業大國中國更注定失敗。道理很簡單，中國不僅是世界最大工業國，而且是140多個國家和地區的主要貿易夥伴，一旦被切斷與SWIFT的聯繫，對全球經貿的影響可想而知，美國自己受到的傷害也許比其他國家更大。老美不斷強調無意與中國脫鈎，就是這個原因，不是不想脫鈎，而是根本做不到，中國比俄羅斯更有能力應付任何挑戰。所以說，拿SWIFT來嚇唬中國，不過是一場笑話，如果這一招有用，他們早就使出來了，哪會等到今天。

當然，居安思危，思則有備，有備無患。面對愈來愈不擇手段的美國，中國不得不做最壞的打算、最好的準備。近年中國央行一直在減持美債，增持黃金，黃金佔外匯儲備比例持續上升；央行同時還積極推進CIPS人民幣跨境結算系統，至今已覆蓋160多個國家。最關鍵的是，中國與部分國家的貿易已改用人民幣或其他非美元貨幣交易，中俄之間90%貿易實現人民幣和盧布結算，與中東國家的原油貿易也逐漸提高人民幣使用比例。

所有這一切都是為應付金融戰所做的準備，加上一帶一路戰略，更是長遠布局，美國推動脫鈎斷鏈也好，發動新冷戰也罷，中國都有辦法應付。有人也許會說，當前美元在全球依然佔據主導地位，人民幣國際化進程還無法與其抗衡。這種說法當然沒有錯，但既然人民幣已邁開步伐，就不會停下來，隨着全球去美元化進程加快，人民幣國際化進程也必然加快。

美國一直濫用金融霸權，動不動對別國揮舞制裁大棒，早已令國際社會反感。近年對俄羅斯施加極限制裁，更是引起各國警惕，老美繼續倒行逆施，只能加速霸權崩潰。