坦言集：反守為攻

美國派遣國務卿布林肯訪華，不是與中國好好談判建立友好關係，而是警告中國，不要用任何方法支援俄羅斯。美國為此威嚇要制裁中國的大銀行，把它們排除在美國主宰的國際金融體系之外。與此同時，美國國會批准608億美元給烏克蘭的援助，隨即也加上60億美元軍事援助。

在烏克蘭軍隊彈藥將盡之時，美國的巨大援助，加上歐盟、英國的援助，上千億美元便投入烏克蘭戰場，目的當然是為了扭轉烏軍在戰場上的劣勢，甚或利用美歐援助的中遠程導彈等，遠襲俄羅斯境內的後勤和基礎設施，削弱俄軍在前線的補充和戰鬥力，或許便不單止要把烏戰延長，更可能求打敗俄軍，戰勝俄羅斯。

美國怕的是中國強大的製造力量，可以支撐俄羅斯的軍工，俄國軍工力量加中國的零部件配件、中間產品和原材料的支持，歐美的軍工是難以匹敵。若布林肯能說服或威嚇中國就範，減少對俄的工業支援，美國在烏克蘭戰場便可借巨大的投入而取得優勢。中國的工業製造力相當於美國G7等的總和，投往哪方，哪方便有優勢，不用直接輸出成品的武器，對俄羅斯這樣雄厚的軍工力量助力極大。俄羅斯當前便是用石油、天然氣換取中國的工業中間製品，加上北韓與伊朗部分的武器彈藥，正在烏克蘭戰場上佔了優勢。

美國與歐盟多年去工業化的結果，是軍工生產力不足，配套不完整，即使加強日本、南韓的生產來配套，還是不易與俄羅斯這一方競爭。美國是依賴美元債務來資助戰爭，還需保持金融和美元霸權，避免出現債務危機，引來金融與經濟危機。美國參戰的力量看似十分龐大，實際上比不上俄羅斯的穩固。

美國所恃的是用美元債務轉化的武器，可以打垮或至少挫敗俄軍的攻勢，讓烏戰可拖下去，甚或藉機收復失地，進一步壓迫俄羅斯，改變現時在西線上美（北約）俄的權力平衡。此時想瓦解俄國的目標，已在制裁與戰爭失敗下證明不可行。

中國與俄羅斯關係現時變成唇齒相依。美國全球霸權還十分強大，單俄國或中國都不能獨力對抗，只能頑守。但只守不攻終會露出破綻，讓美國有機可乘，防守最佳的方法是以攻為守。事實上，美國現時保霸權的做法也是以攻為守，到處出擊。中俄可怎樣聯手反守為攻呢？這正考驗中俄兩國領導人的智慧、勇氣與決心。