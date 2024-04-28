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尖東男遭扑傷 3兇徒逃遁
【本報訊】昨日凌晨零時許，執法部門接獲一名姓彭（31歲）男子報案，指在尖東科學館廣場對開，遭3名穿黑色衫褲的男子以硬物襲擊，歹徒得逞後，隨即往麼地道方向逃去。
人員接報趕至，經初步調查後，把案件列作「傷人」並追緝歹徒。彭男手腳受傷，經敷治包紮後，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。
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