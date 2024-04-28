要聞港聞

尖東男遭扑傷 3兇徒逃遁

【本報訊】昨日凌晨零時許，執法部門接獲一名姓彭（31歲）男子報案，指在尖東科學館廣場對開，遭3名穿黑色衫褲的男子以硬物襲擊，歹徒得逞後，隨即往麼地道方向逃去。
人員接報趕至，經初步調查後，把案件列作「傷人」並追緝歹徒。彭男手腳受傷，經敷治包紮後，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc