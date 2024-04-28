泰國抵港揭藏毒 內地女本地男機場被捕

【本報訊】執法人員於上周五在赤鱲角香港國際機場，先後截查一名抵港的內地女子及一名本地男子，兩人分別由泰國曼谷及清邁飛抵本港。人員清關時，發現X光影像異常，行李箱內物品形態相近且密度平均，與一般旅客攜帶物品有顯著分別，遂即時作進一步檢查。

人員經深入檢查後，在該兩件行李內，分別檢獲24包約重12.9公斤及23包約重9.3公斤的懷疑大麻花，並於該名本地男子的行李內，檢獲小量含有四氫大麻酚的軟糖，毒品總值約470萬元，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名內地女子及該名本地男子。人員初步調查發現，被捕女子33歲，報稱美容師；被捕男子25歲，報稱飲品店職員，人員正追查毒品的來源及去向，不排除有更多人被捕。

這已是本月搗破的第11宗空運旅客販毒案，當中有5宗涉及大麻花，一般手法均是把毒品放在旅客的寄艙行李，而被捕人士攜帶的大麻花俱以真空包裝，相信是為了掩蓋濃烈的大麻氣味。部門相信今次行動，已成功從源頭堵截毒品流入香港。

涉帶260萬元大麻花 內地男提堂 另外，新界南總區執法人員，早前根據線報及經調查後，於上周五凌晨聯同另一部門人員進行反毒品行動，在香港國際機場入境大堂截查一名58歲內地男子，在其行李箱內檢獲共重12.3公斤的懷疑大麻花，市值約260萬元。該名被捕男子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件已於昨日在屯門裁判法院提堂。