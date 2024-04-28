拾荒者常遭不當對待 團體籲設安全區保護

全港3000名多為長者 不少曾被盜財物人員驅趕 香港貧富懸殊問題嚴重，不少人以拾荒維生，有關注團體昨日發表報告，指全港現有約3,000名拾荒者，多為長者，他們大都基於「幫補生計」而拾荒，從事該活動的中位數達7年。團體指，拾荒者每日回收138噸物品，對都市回收及環保有正面作用，但他們常遭不當對待，如半數拾荒者回收的物件或個人財物於過去3個月內曾被盜取，近18%拾荒者曾被食環人員驅趕，超過10%更被充公財物及回收物等。團體希望社會理解拾荒者，為拾荒者劃分合法存放其手推車位置、以及提供行業及晚年資訊和支援等。

團體的調查顯示，全港拾荒者人數約3,000人，超過七成為60歲或以上長者，大多數人全年無休拾荒。報告續指，超過八成半受訪的拾荒者住在非劏房的正常單位，其中兩成住在自置公屋或居屋，有一成八更住在自置私人樓。有近六成二人表示想「幫補生計」而拾荒、三成人表示要拾荒「賺取基本生計」；更有41.7%表示是出於「支持環保」；而回收物品種類以紙類、紙本等為主，有近98%。

冀肯定工作 建夥伴關係 團體關注拾荒者遭到不合理對待，如近半拾荒者回收物或個人財物於過去3個月內有被盜取，而近18%曾被食環人員驅趕，超過10%更被充公財物及回收物，團體推算拾荒者每日回收量達138噸，其工作可以解決現時政府推行的環保政策無法觸及的問題，政府應對他們的工作加以肯定及幫助，與拾荒者建立「夥伴關係」；亦希望市民多理解拾荒者，建立友善社區。

另外，團體認為社福機構和政府對拾荒群體支援不足，應再針對情況對拾荒者施以援助。報告顯示近30%拾荒者希望社福團體設立外展服務，當中只有8.1%會尋求社工或有關人員幫助。關注團體強調，拾荒者有別於一般長者，他們更加需要社會服務單位主動接觸並跟進；他們又指拾荒者中亦有不少人擔心退休及晚年規劃，協助者可以提供有關方面資訊。