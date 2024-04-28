今年內全港將安裝2000組天眼

【本報訊】本港執法部門於各區安裝閉路電視鏡頭，早前以旺角為試點，安裝閉路電視半個月內偵破兩宗較嚴重案件，包括管有仿製槍械案和行劫案，分別拘捕3人和一人。部門又指今年中會安裝多600組，下年度再安裝1,000多組，今年內共會安裝接近2,000組鏡頭。

部門又指，安裝閉路電視目的為防罪滅罪，加設鏡頭可搜證之餘，亦可起警誡作用。世界各地都有相同做法，例如英國現時已有730萬部閉路電視，單在900多萬人口的倫敦，已有超過80萬部。不同地方安裝閉路電視後，罪案數字都有明顯下降。

首季錄8966騙案 另外，部門首季錄得8,966宗騙案，按年微升80宗。當中多種騙案均有下跌，電話騙案、網戀騙案等跌約兩成，而網上求職及釣魚騙案就跌超過四成，但投資騙案急升，有五成半增幅，損失金額超過9億元。部門提醒市民，要留意聲稱「高回報、低風險」的投資，部分騙徒會將一些款項作為「甜頭」存入戶口，從而誘騙市民，呼籲市民提高警覺。部門亦設有防騙網站，市民如有懷疑可作舉報。