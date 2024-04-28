助理大示威者逃捕 17被告6‧18判刑

暴動妨礙司法危駕罪成 18人求情 在2019年執法部門包圍理工大學期間，有人涉嫌在何文田一帶企圖協助理大內之人士逃避執法人員拘捕。當中有19人早前被控妨礙司法公正及暴動等罪，其中5人認罪，其餘14名被告經審訊後早前在區院被裁定罪成。法官於去年已判處最年輕的被告進入教導所，餘下18人昨由代表律師作求情。法官決定除替其中一名被告再提取教導所報告並押後至5月17日再訊外，其餘被告則於6月18日判刑。

18名被告包括早前已承認暴動罪的林斌、陳俊鋒、麥韜及利文熙，以及經審訊後被定罪的何英傑、伍偉楠、冼宏俊、林施雅、梁卓鋒、黃筠喬、張頌熙、梁穎欣、陳鎮洋、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜及黎靖言（20至43歲）。經審訊被裁定罪成的14人同被控在2019年11月18日作出一項或一連串的行為，意圖妨礙執法部門將會作出的逮捕，而被告知道前述逮捕會被作出。

20歲被告待取報告 5‧17再訊 當中9人，包括伍偉楠、梁卓鋒、黃筠喬、梁穎欣、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜及黎靖言，另被裁定暴動罪成。陳鎮洋則另承認一項危駕罪。除現年20歲的黃筠喬須再提取報告外，其餘17人則將於6月接受判刑。辯方求情時提到，本案涉及的暴動罪是去年1月才加控，屬延誤檢控，對被控該罪的被告有影響。控方則指被加控的被告本身均有司法程序進行，加控亦對審訊沒有大影響。部分辯方律師求情時指被告已更生，正努力過新生活且重犯機會極低。法官表明相信眾被告不會重犯同類案件，但強調本案罪行屬非常嚴重。

案情指，案發當晚大批人士逃離理大，大部分人從理大連接X座和Z座的行人天橋游繩而下，也有人從附近周邊位置到達路面後，行走或由電單車接送到紅磡繞道上，該處有多部車輛接送這些從理大離開的人士。多輛車輛試圖離開現場時被執法人員截停和拘捕。本案被告有部分曾協助在理大的人逃走，有部分亦曾參與暴動。案件編號：DCCC 313，573/2021