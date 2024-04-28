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大廈後山樹枝砸損停車場座駕

【本報訊】昨日上午9時許，柴灣柴灣道27號耀園花園大廈，有住客前往露天停車場取車時，發現大廈後山山坡有大樹樹枝折斷，斷枝跌落停車場範圍並砸毀座駕，於是報案求助。人員接報到場，經視察後證實涉事車輛車頂輕微凹陷，事件中無人受傷。
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