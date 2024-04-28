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上水野牛困橋底明渠獲救
人員嘗試把野牛拉回安全位置。（陳俊華攝）
【本報訊】昨日下午12時許，有市民途經上水大頭嶺村近彩園路路口，發現一頭野牛懷疑被困橋底明渠出水口，由於擔心牠發生危險，遂慌忙報案求助。
人員接報趕至，未幾尋獲野牛，遂替牠套上繩索拉回安全位置。野牛身上無表面傷勢，獲救後自行離去。
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