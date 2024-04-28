東呼即應：東呼即應揭虐畜頻生顯法例不全 促設擴大版動物善終園

組織指政府做得差 各界支持東方倡議 油麻地一單位內日前被發現39隻狗及兩隻貓懷疑受到不恰當對待，缺乏足夠食水、糧食，衞生環境惡劣。本港雖有法例規管非法繁殖動物，但毛孩煉獄仍不時被搗破。有動物救援義工指「政府做得差」；有議員批評當局未就「動物保護」，進行擴大規管範圍、提高罰則工作。《東呼即應》促請當局認真考慮「東方藍圖：動物善終園擴大版」。

油麻地廟街24號一個單位，懷疑有貓狗受到不恰當對待，經初步調查後，一對姓曾父子涉嫌「殘酷對待動物」被拘捕，該批貓狗則交由愛護動物協會及漁農自然護理署照顧及進行進一步檢查。

非法繁殖場搗之不盡 此外，去年2月，觀塘一個工廈單位被舉報，懷疑是名種貓非法繁殖場，現場滿地貓毛糞便，更加有貓屍掛在牆上；2018年，元朗八鄉一個涉及瀕危「珍禽異獸」的懷疑非法養殖場被搗破，檢獲豹貓、娃娃魚、林鴞及鷹等，涉案公司被告上法庭，裁判官批評被告行為，儼如慢性人道毀滅瀕危物種，判處160小時社會服務令，公司罰款3.5萬元。

政府早於2017年3月立例規管非法繁殖動物，惟類似貓狗煉獄仍不時出現。動物救援義工陸家捷直斥，政府在保障動物權益上「做得差」， 指照顧者對動物是需要負責任，以前給一碗飯、一碗水就沒有虐畜，現時大家覺得動物權益應該受到關注，而虐畜刑罰已存在多年，政府應該做檢討，甚至動物法例都要檢討。他又指，曾提供不少資料予執法部門，但對方反映，部門人手不足，會優先幫人，動物則擺後一點，而動物案件很難破案，抓到人亦未必能檢控。

議員劉國勳表示，研究動物權益相關小組委員會就動物的權益相關的政策和措施，提出多項的實質建議，包括通過擴大管制範圍和大幅提高刑罰，加強打擊殘酷對待動物的行為。然而委員會工作完成3年，當局仍未提交修例的建議，期間不斷發生動物被虐待的悲劇。

議員建議閒置土地建收容所 劉亦提到，當局今年初預告會在年內修訂法例，期望當局盡快提交修例的建議，並盡快立法通過。他稱會繼續支持和推動貓狗善終園的建議，又指一直有跟進北部都會區的鄉郊發展，會繼續促請政府主動處理安置動物的問題，例如利用閒置土地為動物興建收容所，或為動保團體提供場地設施和基本配套。

東方傳媒機構早於2020年，已獻上「貓狗善終園藍圖」，建議政府可以提供土地，一條龍生養死葬照顧流浪貓狗，並將雄性、雌性分開飼養，令毛孩停止繁殖，既可徹底解決流浪貓狗問題，亦間接向社會灌輸「愛護動物 尊重生命」的訊息。

方案不但全城叫好，連議員都覺得值得在立法會研究動物權益相關事宜小組委員會納入議程討論，但漁護署卻一口拒絕。東方去年11月再獻良策「動物善終園擴大版」，建議將野豬、流浪牛一併收容，並發展為消閒景點，令人和動物得以和平共存。

東方獻藍圖：野生動物生態園 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇