民航意外調查機構 分析黑盒提建議

【本報訊】俗稱「黑盒」的飛行紀錄器，是調查飛行意外事故的關鍵因素。運輸及物流局局長林世雄昨在網誌介紹該局轄下「民航意外調查機構」的工作日常，指部門專門負責調查飛行意外事故，是「黑盒」專家，又解構「黑盒」的設計及功用。

林世雄表示，過往香港出現民航意外和事故均由民航處負責，但因應國際民航組織《國際民用航空公約》的要求，遂於2018年成立獨立的民航意外調查機構，調查在香港境內發生的飛行意外事故，包括客機、貨機、商務飛機，以及通用航空，例如小型飛機及直升機等；而在香港境外發生的事故，若涉及香港註冊的飛機或香港居民死亡，機構亦會按情況參與。

橙紅色外表 便於搜索 調查飛機事故的關鍵，就是尋找俗稱「黑盒」的「飛行紀錄器」。林世雄指出，飛機上有兩款「黑盒」，分別是記錄飛行參數的「飛行數據紀錄器」，以及記錄駕駛艙內所有對話與環境聲音的「駕駛艙通話紀錄器」。他續指，「黑盒」體積與家用電腦主機相若，而為了讓飛行意外事故發生後更易尋找，「黑盒」有多重獨特設計，例如其橙紅色的外表，正是讓搜索人員更易看到。

此外，所有「黑盒」均裝上水底定位信標，一旦接觸到水，就會發出37.5kHZ的信號，持續約30日。搜索人員可透過「水底定向器」，在不同方位接收信號，並利用「飛行紀錄器調查三角測量系統」計算出三角定位，縮窄搜索海域；然後利用水底遙控機械人掃描搜索海域的海底，再交由潛水員帶同「水底定向器」，繼續進行重點搜索。

當「黑盒」送到民航意外調查機構的實驗室後，調查員會透過調查還原「黑盒」內的數據、與相關人員的面談內容、實驗室實證結果、飛機殘骸等，重塑意外事故經過，撰寫報告，更重要是提出安全建議，避免同類事件再次發生。林世雄透露，考慮到飛機航線大部分時間都在海洋上空，民航意外調查機構早前與當局舉行了一次「搜索飛機黑盒演練」，模擬在海中尋找「黑盒」。