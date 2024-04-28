劏房標準建議 擬加入最低面積

【本報訊】政府有意改善不適切居所的情況，將於8月提交劏房標準建議，目的是取締劣質劏房，並組成解決劏房問題工作組。工作組副組長何永賢昨日表示，工作組考慮的劏房標準會包括間隔的最低面積，至於租金方面，她表示要再考慮是否設起始租金。

政府部門去年成立「解決劏房問題」工作組，表明會用10個月時間深入研究，為劏房居住環境訂立最低標準和有效解決問題的方案，身兼房屋局局長的何永賢被任命為工作組副組長。何昨日表示，工作組聽取了不同方面在劏房議題上的意見，在制訂標準時將加入最低面積。

指制訂起始租金需考慮

至於社會上有人表示希望為劏房標準制訂起始租金，她就認為這個建議需小心考慮，當局不希望見到有人流離失所。強調若就劏房設立最低標準，以取締劣質的劏房，那麼留下的就會是「適切居所」，她坦言擔心取締力度過大，甚至延申到其他層面。談到早前佐敦大舊樓發生大火，她指那是社會縮影，亦反映通風是十分重要的一環，政府部門會在各自法例下，保障大廈及居民安全。