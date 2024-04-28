簡約公屋營運費貴 當局籲勿簡單比較

【本報訊】政府推出簡約公屋希望協助劏房戶改善居住環境，不過營運費用高昂，惹起熱議。何永賢昨日出席電台節目時表示，簡約公屋的營運合約是「三合一」，即清潔保安、維修及社會服務，不應簡單地與傳統公屋比較。她又稱目前3張主要合約已全面開工，涉及2.9萬個單位，有信心在2026/27年度前，如期建成3萬個單位。

貴公屋管理費近倍 房屋局最新資料顯示，5年內營運約3萬伙簡約公屋淨開支估計近44億元，初步估算每伙日常管理和維修保養支出每月約1,000元，較公屋單位管理費高近一倍。何續指，每間簡約公屋營運成本1,000元亦只包括清潔保安和維修，最終的營運成本仍要視乎標書結果，又以傳統公屋為例，清潔保安約需500多元，而維修保養則要約400多元，加起來也大概也是1,000元。

何永賢又稱，約2.9萬個單位已全面開工，位於馬鞍山、佔800多個單位的項目亦正在籌備；而位於元朗的簡約公屋項目，營運合約招標已收到8份標書，現正進行評核。簡約公屋預計會在今年中開始接受入住申請，當局會發信予輪候公屋3年或以上的人士，透過中央網站接受申請，房委會公屋申請中心亦會設有查詢窗口，當局會視乎申請者的家庭狀況，如有否長者、年幼子女等，決定先後次序。