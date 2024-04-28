向8.8萬戶 發申報表 打擊公屋濫用 450戶自動交樓

揭380戶持物業 收回110單位 政府大力打擊濫用公屋，早前向8.8萬公屋戶派發申報物業表，仍有500戶沒有交回申報表，當中450戶已自動交回單位。房屋局局長何永賢昨表示，現時仍有50戶未交回單位，當局已將部分申報表交到土地註冊處協助核對，並收回了110個單位。她又指，「公屋提前上樓計劃」首批共有2,147個單位，已在今年第一季完工，單位分別坐落在青衣長青邨及屯門業旺邨，之後便可入伙。

何永賢表示，當局已將7.4萬份申報表交予土地註冊處協助核對，發現其中380戶持有物業，並收回了110個單位，之後會陸續向餘下200多戶發出遷出通知書或準備收樓。她又稱，獲退休紀律部隊人員為善用公屋資源組提供意見，包括介紹如何搜集證據及取得口供，當局計劃安排員工上堂，以了解房屋署條例提供的權力，例如職員有權可以要求入屋。

擬向內地索公屋戶物業資料 被問及政府鼓勵市民舉報懷疑濫用公屋的租戶，會否破壞相互的鄰里關係。何永賢認為，此做法原意是基於公屋資源重要，而她經常提及的幸福感是來自良好的鄰里關係。

她又指，日後也會向內地政府要求提供公屋住戶的物業資料，例如向國土資源部提出要求，因為她得知很多居民其實在內地省市擁有物業，當局可以向掌握資料的部門查詢，她亦感謝有關部門提供了清晰的答案。

公屋提前上樓計劃下月入伙 何永賢又表示，今個星期分別到了長青邨及業旺邨視察，該兩個屋邨均屬「公屋提前上樓計劃」，當中長青邨共有逾1,400個住宅單位，這些公屋單位由5月起便可以開始入伙，比整個項目的預期完工日期早了9個月；而業旺邨其中一座亦達成「提前上樓」，最終也提早了5個月落成近700個單位，已獲分配公屋單位的居民，只需待驗樓及發出「入伙紙」之後，便可獲得鎖匙入伙。

何又提到，比起劏房，搬到公屋後每月租金可以節省約3,000元，提早落成的2,147個單位，粗略計算可以讓受惠市民合共節省4,900多萬元租金，她希望這些資源能放回基層市民的口袋，讓他們投放在子女教育上，或用於醫療用途改善自己的健康。