醫健：伶牙俐齒：你的牙齒怎樣才算「正常」？

有時候，花了一段時間為病人解釋了病情之後，病人輕輕的問我一句：「醫生，我的情況算不算正常？」一個看似簡單的問題，經常令到「哲學家上身」的我，花更多的時間說明甚麼才是我心目中的正常。我甚至想透過這個專欄，呼籲大家在牙齒問題上少問情況是否正常（normal），反而應該多問情況是常見或罕見、是不是病態以及是否建議治療。

很多醫學裏的範疇，一個情況正常與否能夠以客觀的指數去量度。賢妻是一位營養師，她接觸的病患，很多時候也可以用指數來衡量情況是否正常。比如說糖尿病，我們透過檢測空腹血糖、糖化血色素指數等數值，只要指數高於某一個數值便不是正常。

很可惜，雖然很多口腔疾病都有一個良好的分類，但不少口腔情況卻缺乏一個客觀指數去量度你的情況是否正常。舉例說喜愛環保的你，在使用金屬飲管時不小心將你門牙珐琅質的一小角咬崩了，雖然牙醫經過仔細檢查後發現牙齒正常，但從此你使用這一隻牙「就住就住」，這一隻門牙在你心目中已經不是一隻正常的牙齒了。

隨着你的知識增加，你認為「正常」的範圍也增加了。因此，一些比較罕見的情況，你也會認為是正常的。寫稿的今天北美的上空出現了日食，日食究竟是不是正常現象？今時今日，我們當然覺得日食是太陽、地球和月球在運轉軌道上罕見出現的交錯情況，但絕對是正常現象。換轉是幾千年前，缺乏知識的人類會認為日食是不祥之兆，是上天警告人類的一種動作，北美可能要大禍臨頭了。

我們都知道如果一個人早午晚三餐都吃糖果，又沒有良好的口腔衞生習慣。這個人最終全口32隻都是蛀牙，都實屬「正常」。雖然這個人有32隻蛀牙算是正常，但這情況並不常見，32隻蛀牙絕對是病態，並且建議治療，這個人也應該檢測自己有沒有患上糖尿病。

牙醫口中的一句「正常」威力很大，病人好不容易才鼓起勇氣接受牙齒檢查，聽了牙醫說自己的牙齒「正常」，心裏自然得意洋洋，很容易覺得自己「冇事」，並且不需要接受治療。建議讀者在牙齒問題上，集中發問情況是否罕見、病態以及是否需要治療，從而減低自己對病情的誤解。

牙科醫生 韓琦