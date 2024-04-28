登革熱病人居小西灣 百居民聽講座防患
【本報訊】本港早前錄得一宗本地登革熱個案，為近4年來首宗，患者居於小西灣富怡花園。衞生防護中心昨日聯同食環署人員，於小西灣社區會堂為屋苑居民舉辦健康講座，以及為出現病徵居民提供登革熱抗體檢測。
現場約有百餘名居民參與，多為中年人士及長者，不少人戴上口罩。中心人員向現場人士講解登革熱資訊，例如傳播的蚊隻特性、有關病情及徵狀，以及預防措施等；亦於現場派發有關防蚊、滅蚊宣傳單張及小冊子供市民取閱。
設抗體檢測 籲有病徵需快求診
另外，中心亦於社區中心設有免費登革熱抗體檢測，為區內出現相關病徵人士檢驗。該區區議員指，參與健康講座的人數比預計多，原本只設約一百人坐位，加設50個位後亦差不多「坐滿」；又表示如曾到訪市民出現病徵，但錯過是次檢測，亦可盡快致電中心專線求助。中心呼籲，出現高燒、嚴重頭痛、眼窩痛、肌肉關節痛、嘔吐、淋巴結腫脹及出疹等病徵，應盡快向中心查詢。在過去一周（19日至25日），本港錄得兩宗外地傳入個案，病人於潛伏期內分別曾到馬來西亞及印尼。
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