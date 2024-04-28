登革熱病人居小西灣 百居民聽講座防患

現場約有百餘名居民參與，多為中年人士及長者，不少人戴上口罩。中心人員向現場人士講解登革熱資訊，例如傳播的蚊隻特性、有關病情及徵狀，以及預防措施等；亦於現場派發有關防蚊、滅蚊宣傳單張及小冊子供市民取閱。

設抗體檢測 籲有病徵需快求診

另外，中心亦於社區中心設有免費登革熱抗體檢測，為區內出現相關病徵人士檢驗。該區區議員指，參與健康講座的人數比預計多，原本只設約一百人坐位，加設50個位後亦差不多「坐滿」；又表示如曾到訪市民出現病徵，但錯過是次檢測，亦可盡快致電中心專線求助。中心呼籲，出現高燒、嚴重頭痛、眼窩痛、肌肉關節痛、嘔吐、淋巴結腫脹及出疹等病徵，應盡快向中心查詢。在過去一周（19日至25日），本港錄得兩宗外地傳入個案，病人於潛伏期內分別曾到馬來西亞及印尼。