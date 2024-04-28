頸椎病分清種類 針灸推拿非絕對

低頭族湧現 趁輕症及早治療關鍵 隨着低頭族暴升，頸椎病人與日俱增，更有年輕化趨勢。有註冊中醫師指，由頸椎產生的症狀廣泛，例如頸椎骨關節炎、骨質增生、頸部椎間盤突出及頸神經根綜合症等，患者會有頭量、眼花、耳鳴、手麻等症狀，醫治關鍵是早期且持續的治療，例如透過中醫穴位針灸及推拿；若病情反覆，或使受壓位置難以回復。

基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務指，頸椎病是一種退行病變導致的疾病，現代人多數因頸部長期勞損，如低頭看手機，長時間姿勢不良使用電腦等而造成。常見的頸椎病可分為頸型頸椎病、神經根型頸椎病、椎動脈型頸椎病、脊髓型頸椎病及交感神經型頸椎病；其中頸型頸椎病是相對症狀較輕微的一種，患者多數會覺得頸部、肩膀、頭或是上臂有疼痛緊張的感覺。

神經根型多有痛麻 至於神經根型頸椎病患者，多數有麻木、疼痛等症狀；椎動脈型頸椎病則多以頭暈為主。脊髓型頸椎病因脊髓受壓導致脊髓損傷，患者走路常有腳踩棉花感覺。而交感神經型頸椎病則有頭量、眼花、耳鳴、手麻、心跳加快和胸痛等交感神經症狀。

該機構表示，一般建議症狀輕時及早治療；若病情反覆，或使受壓迫的位置難以回復。以針灸治療頸椎病為例，多用風池穴、大椎穴、肩井穴、夾脊穴及阿是穴（壓痛點）為主穴，配以天柱穴、曲池穴、外關穴和合谷穴等。以2寸毫針加上電針儀來治療，每次約25分鐘。

脊髓型忌復位手法 此外，推拿則是先以點法施於風池、大椎、肩井等常用六位，並在過程中尋找阿是穴，約2分鐘。在痛點及以上穴位施以按法及揉法約3分鐘，再用一指禪推法加強上述位置3分鐘，後以滾法大範圍鬆解肌肉約3分鐘，最後以壓法、震法、擊法作收尾，約3分鐘。

機構提醒，脊髓型頸椎病不可以大力推拿，或避免採用復位手法治療，以免加重病情，故患者宜慎選醫師，準確診斷。