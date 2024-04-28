大橋五一免收小型客車通行費

【本報綜合報道】港珠澳大橋管理局指，勞動節假期期間大橋將免收7座及以下（含駕駛人座位）小型客車通行費。假期期間，大橋遊覽專線巴士班次將較平日提升85%，而每日登上藍海豚島的限額也從試營運期間每日1,200人增至2,500人，大橋遊5月1日至5月5日的遊覽通票已全部約滿。

另外，港珠澳大橋邊檢站公布，大橋自2018年10月開通以來，截至昨日下午4時，經大橋珠海公路口岸出入境車輛已突破1,000萬輛次。

免費時段至下周日午夜 免收小型客車通行費的時段，由5月1日凌晨零時至5月5日午夜12時。符合條件的小型客車經電子自動收費車道或經人工收費車道均可免費通行。

勞動節假期期間大橋跨境出行需求將明顯增加，預計5月4日上午9時至同日下午4時香港前往珠海/澳門方向車流量較大，5月5日下午3時至同日午夜12時珠海前往香港車流量較大，請三地自駕旅客合理安排出行時間，選擇錯峰出行。

邊檢部門提醒，港珠澳大橋及藍海豚島位置較為特殊，屬於口岸限定區域，遊客需持規定證件，通過「預約組團，團進團出」方式，原路、按時經大橋珠海口岸旅遊檢查廳出行。