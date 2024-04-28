推遲尾車班次增 方便旅客五一出行

內地五一假期將至，旅發局總幹事程鼎一預料，會有超過80萬人次內地旅客訪港，較去年多30%，他指希望訪港人數重回疫情前99萬人次的水平是不切實際，強調旅客來港希望有良好體驗，而非人山人海到處擠迫。港府跨部門昨則宣布多項措施迎接旅客，港鐵東鐵綫在五一前後的指定日子前往羅湖站的尾班車，將延至晚上11時32分由金鐘站開出，羅湖口岸亦會作相應安排。運輸署向跨境巴士營辦商增發比平日多40%的特別加班配額，讓營辦商在假期中增加服務班次；而落馬洲/皇崗口岸穿梭巴士和港珠澳大橋穿梭巴士的班次等亦會提升等。

為照顧期間訪港的內地旅客及香港市民出行需要，港府跨部門會組成聯合指揮中心，於內地五一長假期期間實時監察各口岸情況，當有需要時作出迅速應變及調動，確保口岸運作暢順。當局亦會適時啟動緊急事故監察及支援中心，密切監察及統籌各口岸的情況，並在有需要時協調跨部門跟進行動。

五一有維港海上煙火表演 在五一假期和前後日子，即4月30日和5月1、3、4、5、7及8日，中環海濱將舉行大型活動，包括五一維港海上煙火表演、海濱大型演唱會等。為疏導活動後需要前往內地的市民和旅客，港鐵東鐵綫前往羅湖站的尾班車，將延至晚上11時32分由金鐘站開出；羅湖口岸亦會作相應安排，處理旅客的出入境手續；九巴和城巴在活動完結後，亦將於會場附近提供6條特別巴士路線。

港鐵7本地線共增540班車 此外，運輸署亦已向跨境巴士營辦商增發比平日多40%的特別加班配額，讓營辦商在長假期間增加服務班次；而落馬洲/皇崗口岸穿梭巴士和港珠澳大橋穿梭巴士的班次，及相關專營巴士服務亦會提升。其中，灣仔至皇崗口岸的跨境巴士，將會在上述日子於中環環球大廈附近增設臨時上客點，疏導跨境乘客；皇巴亦會因應乘客需求而加強服務。

港鐵在假期中會加強7條本地鐵路線的列車服務，合共增加540班車，屆時港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東涌綫、迪士尼綫及屯馬綫，又會於5月1、4、5日加強列車班次，涵蓋不同時段。

五一長假期間有多項大型活動，油尖旺民政事務處及區議會亦會合作發起「油尖旺購物節」等。政府提醒旅客盡早規劃行程，並密切留意活動主辦方因應天氣情況作出的應變安排。