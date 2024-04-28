經營半世紀 總統戲院後日結業

【本報訊】經營半世紀的總統戲院宣布本周二（30日）結業。新寶院線昨日在網上公布結業消息，沒有解釋原因，只是感謝大家支持。不少市民對戲院結業表示惋惜，戲院常客十分不捨。有市民在社交平台表示，這個戲院是一個時代的回憶，結業消息令人可惜。也有網民表示早前已經發現苗頭，並已料到事件遲早會發生。本月下旬，嘉禾啟德及總統戲院相繼結業，有業界人士表示，總統戲院屬自置物業，該戲院亦要結業令人感震驚，坦言是一大警號。

昨日下午，趁周末到戲院睇戲的市民得悉總統戲院即將結業時都感突然及不捨，有人趁機在戲院前自拍留念。自稱是戲院常客的江先生表示，戲院票價合理，自己有空時會專程到戲院抖一抖，順便在銅鑼灣行街、食飯，下月少了一個好去處，江先生亦感唏噓。

有網民則在社交平台談及總統戲院結業，指總統戲院是他中學時代的回憶，曾和很多朋友在那一齊看過電影，也有人說該戲院是其整個童年的回憶。有網民則透露，他之前去戲院時發現門口招牌已經損壞，卻未見有人修復，曾猜測戲院未必會支撐很久，豈料傳來戲院停業的消息。有自稱區內居民的人士則稱，總統戲院票價合適，座位亦舒服。有網民更指其價格應屬銅鑼灣最平，質素並不會差，以中型戲院來講，屏幕也足夠大，雖比新戲院會差一點但仍不失為一個看電影的好地方，擔心總統戲院結業後，將來勢被迫要睇貴戲。

屬自置物業 電影界：嚴峻警號 本月早些時候，嘉禾啟德戲院亦宣布結業，短時間內有兩間戲院宣布結業。香港電影工作者總會發言人田啟文表示，總統戲院的倒閉令人震驚，因為總統戲院的物業是老闆自置，不需要交租，而且其營業時間也很長、地段又好，如此情況都需要結業，是一個嚴峻的警號，為何連自己擁有物業的戲院都做不下去。